EYT'de süre sınırı tarih oldu! EYT'de 5.000+7200 prim + 1999 öncesi sigortalılar ALTIN kümede! 2000-2008 arasında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için detaylar netleşirken, yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin ne zaman yasalacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenlemenin Mart artık neticelenir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Diğer yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu""Haftaya Meclis'e sunulur, Şubat'ta yasalaşır, Mart'ta da ilk maaşlar alınır." açıklamalarında bulunarak bekleyenlerin heyecanını artırdı. Diğer yandan düzenlemede kapsam dışında kalanlar için detaylarda merak ediliyor. Peki EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT ne zaman yasalaşacak?