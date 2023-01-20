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Haberler Galeri EYT'de süre sınırı tarih oldu! EYT'de 5.000+7200 prim + 1999 öncesi sigortalılar ALTIN kümede! 2000-2008 arasında...

EYT'de süre sınırı tarih oldu! EYT'de 5.000+7200 prim + 1999 öncesi sigortalılar ALTIN kümede! 2000-2008 arasında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için detaylar netleşirken, yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin ne zaman yasalacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenlemenin Mart artık neticelenir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Diğer yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu""Haftaya Meclis'e sunulur, Şubat'ta yasalaşır, Mart'ta da ilk maaşlar alınır." açıklamalarında bulunarak bekleyenlerin heyecanını artırdı. Diğer yandan düzenlemede kapsam dışında kalanlar için detaylarda merak ediliyor. Peki EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT ne zaman yasalaşacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 18:20
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EYT’de süre sınırı tarih oldu! EYT’de 5.000+7200 prim + 1999 öncesi sigortalılar ALTIN kümede! 2000-2008 arasında...

EYT düzenlemesi için süreç devam ederken, tasarının ne zaman Meclis'e geleceği merak ediliyor. Konu hakkında yetkili ağızlardan açıklamalar gelirken, gözler Şubat ayına çevrildi. "Süre sınırı nasıl kalktı? Kısmi emeklilik gelecek mi? 31 Aralık 1999'a kadar süreç uzatılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte EYT düzenlemesi için cevabı merak edilen sorular!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de süre sınırı tarih oldu! EYT’de 5.000+7200 prim + 1999 öncesi sigortalılar ALTIN kümede! 2000-2008 arasında...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT'de süre sınırının kalktığını ifade eden Erdem, her EYT'linin şartları sağladığı an emekli olabileceğini dile getirdi.

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EYT’de süre sınırı tarih oldu! EYT’de 5.000+7200 prim + 1999 öncesi sigortalılar ALTIN kümede! 2000-2008 arasında...

EYT için kesin tarih! Maaşlar ne zaman yatacak? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;

"EYT'de bir süre sınırı yok. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkes emekli olacak. Bu bir kazanılmış hak olarak onlara verilecek. Şartlarını ne zaman tamamlarsalar o zaman emekli olabilecekler. Yani sizin 4000 gününüz var. 5000'e tamamlayamıyorsunuz. Borçlanma imkanınız yok. 3 yıl sonra 1000 gününüzü tamamlayarak yaş şartı olmadan emekli olacaksınız.

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EYT’de süre sınırı tarih oldu! EYT’de 5.000+7200 prim + 1999 öncesi sigortalılar ALTIN kümede! 2000-2008 arasında...

Kimse hak kaybına uğramayacak. Şartları tamamlayanlar hemen emekli olacak. Şartlarını tamamlamayanlar ise şartlarını tamamladıkları tarihte gidip SGK'ya müracaat edecekler ve EYT yasası gereğince yaş şartı olmadan prim ve yıl koşuluyla emekli olabilecekler.

8 Eylül 1999 öncesi EYT'li olmuş tüm herkes bu yasadan yararlanıp emekli olacak. Bu sorun tamamen tarihe karışmış olacak.

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EYT’de süre sınırı tarih oldu! EYT’de 5.000+7200 prim + 1999 öncesi sigortalılar ALTIN kümede! 2000-2008 arasında...

2000-2008 ARASI KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ

8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için şartlar belli. Ancak burada da farklı talepler var. 2000-2008 arasında kademeli emeklilik gelmesi isteniyor. Bunları değerlendirecek olan Meclis ve hükümettir.