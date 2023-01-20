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Haberler Galeri Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...

Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte maaş ve ikramiyelerde değişiklik olacak. Emeklilere zam farkı ortaya çıkarken, kimileri için ikramiye farkı da söz konusu olacak. Mevcut durumda ek göstergeleri 2200 ve 3000 olanların ek göstergeleri 3600'e tamamlanacak. Şubat ayı maaşları yeni güncellemeler ile emekli ve memurların hesaplarına yatacak. Peki, kimler ek gösterge farkı alacak? Ek gösterge farkı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, ek gösterge ile yeni maaş tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 20:54
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Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...

Emeki ve memur maaşları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşlarda yaşanan yüzde 30'luk artışın yanından ek gösterge ile yeni bir artış gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Yüzde 13,52'lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Peki, ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...

Bu ay maaşları yüzde 30 artırılan memurlar ve memur emeklilerinin beklediği ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.

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Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...

Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerde gösterirken, artışlar nedeniyle fark alma durumu da ortaya çıktı. Peki kimler fark alabilecek? Ek gösterge kimi, nasıl etkiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...

Düzenleme ne getirdi?

Birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

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Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...

Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verildi.