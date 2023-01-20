Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte maaş ve ikramiyelerde değişiklik olacak. Emeklilere zam farkı ortaya çıkarken, kimileri için ikramiye farkı da söz konusu olacak. Mevcut durumda ek göstergeleri 2200 ve 3000 olanların ek göstergeleri 3600'e tamamlanacak. Şubat ayı maaşları yeni güncellemeler ile emekli ve memurların hesaplarına yatacak. Peki, kimler ek gösterge farkı alacak? Ek gösterge farkı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, ek gösterge ile yeni maaş tablosu!