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Haberler Galeri EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

"EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon yayınında asgari ücret, sendikalı işçiler, EYT stajın sayılmaması ve af konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 23:34
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EYT’de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

"EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon yayınında asgari ücret, sendikalı işçiler, EYT stajın sayılmaması ve af konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Bilgin'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme çerçevesinde biz hem memurlarımızla hem işçilerimizle toplu sözleşme yaptık ve bunun tarihleri var. Temmuzda bu düzenlemeyi de yapacağız. Emeklilik maaşlarında da düzenleme yaptık. En düşük emekli maaşını yükselttik. Yeni bir çalışma daha yapıyoruz.

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EYT’de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİNİN KALDIRILMASI BİR DEVRİM"

Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin geleneğinde bu var. Cumhuriyet döneminde bir çok imkansızlıklara rağmen Gazi Paşa emekçileri koruyana birçok düzenleme yaptı.

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EYT’de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

Düzenlemeler toplumu zenginleştirir Türkiye'yi zenginleştirir. Bugün her alanda finanstan tutun dijital teknolojilere kadar emek çeşitlendi, Türk devleti bu emeğin yanında durmak istiyor. Asgari ücretti paranın alım gücünü belirleyip ona göre uygulama yapacağız. Ben yurttaşların aklında kalması için 500 Dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız.

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EYT’de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET OLUR MU?

Bölgesel asari ücreti gündeme almayı düşünmüyoruz. Bölgesel asgari ücrete gidildiği zaman ülkedeki nüfus hareketliliğini farklı yönlendirebilir. Bu konuda teşvikler var. Sanayisi az olan bölgelere sanayi kurulduğunda teşvikler yapılıyor.