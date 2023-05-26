27 Mayıs 2023, Cumartesi
EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
"EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon yayınında asgari ücret, sendikalı işçiler, EYT stajın sayılmaması ve af konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 23:34
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