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EYT'liler dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi | Eksik prime tarihi fırsat

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. Borç yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Böylece EYT'li iken prim borcu ve eksik prim günü nedeniyle yasadan yararlanamayanlar da emekli olabilecek. Maaşı geciken EYT'lilere ise avans müjdesi geldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 07:03
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EYT’liler dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi | Eksik prime tarihi fırsat

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu, primini kendi ödeyenler de süre uzatımıyla ödeme kolaylığından yararlanabilecek.

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EYT’liler dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi | Eksik prime tarihi fırsat

Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek.

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EYT’liler dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi | Eksik prime tarihi fırsat

FIRSATI KAÇIRMAYIN!
Cumhurbaşkanı Kararı'yla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.

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EYT’liler dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi | Eksik prime tarihi fırsat

Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi. Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı.

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EYT’liler dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi | Eksik prime tarihi fırsat

İLK TAKSİT 31 TEMMUZ'DA
Kararla, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış oldu. Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenlerin enflasyon farklarının yüzde 90'ı silinecek.