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EYT'liler dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi | Eksik prime tarihi fırsat
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. Borç yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Böylece EYT'li iken prim borcu ve eksik prim günü nedeniyle yasadan yararlanamayanlar da emekli olabilecek. Maaşı geciken EYT'lilere ise avans müjdesi geldi.