EYT’liler dikkat! Maaşı bağlanmayana avans müjdesi | Eksik prime tarihi fırsat

Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi. Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı.

