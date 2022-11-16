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Haberler Galeri EYT'de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

EYT'de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

EYT kapsamında staj ve çıraklık dahil mi değil mi sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili detaylara açıklık getirmesiyle birlikte EYT staj ve çıraklık dosyası gündemdeki yerini aldı. Peki EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 17:00
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EYT’de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT’ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında Eylül 1999'dan önce sigortalı olup daha sonra çıkan yasayla birlilkte emeklilik süresi uzayanlar için yeni düzenleme Meclis'e taşınmaya hazırlanıyor. Bakan Bilgin'in konuya ilişkin açıklamalarının ardından detaylar merak konusu oldu. Peki EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT’ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada önlerinde tek bir formül olduğuna vurgu yaparken, çok sayıda kişinin EYT düzenlemesi beklediğini hatırlattı.

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EYT’de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT’ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

Çalışma gün sayılarını, yıllarını ve sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçireceklerine dikkat çeken Bilgin "En uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız." dedi.

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EYT’de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT’ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

STAJ VE ÇIRAKLIK EYT KAPSAMINDA MI?

Açıklamasının devamında staj sigortasının EYT kapsamında olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Bakan Bilgin "Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak.

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EYT’de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT’ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı.