EYT'de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

EYT kapsamında staj ve çıraklık dahil mi değil mi sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili detaylara açıklık getirmesiyle birlikte EYT staj ve çıraklık dosyası gündemdeki yerini aldı. Peki EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 17:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL