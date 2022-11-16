AYÇİÇEK YAĞI 35 TL'den...Tarım Kredi Kooperatif Market'te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Market'lerindeki kampanyalar son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Tarım Kredi Market, 16 Kasım'dan 30 Kasım tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünleri açıkladı. Kampanyalı ürümler arasından en fazla dikkat çeken ürün ise ayçiçek yağı oldu. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni indirimli ürünler listesi...