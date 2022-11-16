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Haberler Galeri AYÇİÇEK YAĞI 35 TL'den...Tarım Kredi Kooperatif Market'te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...

AYÇİÇEK YAĞI 35 TL'den...Tarım Kredi Kooperatif Market'te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Market'lerindeki kampanyalar son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Tarım Kredi Market, 16 Kasım'dan 30 Kasım tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünleri açıkladı. Kampanyalı ürümler arasından en fazla dikkat çeken ürün ise ayçiçek yağı oldu. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni indirimli ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:55
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AYÇİÇEK YAĞI 35 TL’den...Tarım Kredi Kooperatif Market’te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde temel gıda ürünlerinde başlatılan indirimler devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AYÇİÇEK YAĞI 35 TL’den...Tarım Kredi Kooperatif Market’te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...

SON GÜN 30 KASIM!

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor.Temel ihtiyaç ürünlerinde indirim uygulayan Tarım Kredi Market'ler 16-30 Kasım'a özel indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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AYÇİÇEK YAĞI 35 TL’den...Tarım Kredi Kooperatif Market’te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Market'in İndirim kataloğunda ise ayçiçek yağının fiyatı dikkat çekti. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market'te ayçiçeği fiyatları ne kadar, inidirm ne zaman bitecek? İşte, indirimler hakkında merak edilenler...

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AYÇİÇEK YAĞI 35 TL’den...Tarım Kredi Kooperatif Market’te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...

16-30 Kasım tarihleri arasında Tarım Kredi Marketlerdeki indirime giren ürünler ve fiyatları açıklandı. İşte, Tarım Kredi Market indirimli ürünlerin fiyatları...

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AYÇİÇEK YAĞI 35 TL’den...Tarım Kredi Kooperatif Market’te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...