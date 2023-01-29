EYT'de sona yaklaşıldı! Teklif Meclis'e geliyor | Kimler EYT kapsamında olacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonları ilgilendiren EYT teklifi, pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi ilk maaşını almak için geri sayıma başlayacak. Peki "Kimler EYT kapsamında olacak? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Staj ve çıraklık süresi EYT'ye etki edecek mi?" İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.01.2023 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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