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Haberler Galeri EYT'de sona yaklaşıldı! Teklif Meclis'e geliyor | Kimler EYT kapsamında olacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT'de sona yaklaşıldı! Teklif Meclis'e geliyor | Kimler EYT kapsamında olacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonları ilgilendiren EYT teklifi, pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi ilk maaşını almak için geri sayıma başlayacak. Peki "Kimler EYT kapsamında olacak? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Staj ve çıraklık süresi EYT'ye etki edecek mi?" İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.01.2023 13:29
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EYT’de sona yaklaşıldı! Teklif Meclis’e geliyor | Kimler EYT kapsamında olacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

AK Parti'li kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı. Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak. Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.

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EYT’de sona yaklaşıldı! Teklif Meclis’e geliyor | Kimler EYT kapsamında olacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

MİLYONLARCA KİŞİ EMEKLİ OLACAK
2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

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EYT’de sona yaklaşıldı! Teklif Meclis’e geliyor | Kimler EYT kapsamında olacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT'LİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakano Vedat Bilgin dün A Haber'de EYT'ye ilişkin flaş bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, "EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde." ifadelerini kullandı.

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EYT’de sona yaklaşıldı! Teklif Meclis’e geliyor | Kimler EYT kapsamında olacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

TASLAK METİN İMZAYA AÇILMIŞTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilecek taslak TBMM'ye sunulmuştu. EYT düzenleme teklifi 25 Ocak'ta Meclis'te imzaya açılmıştı.

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EYT’de sona yaklaşıldı! Teklif Meclis’e geliyor | Kimler EYT kapsamında olacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

Söz konusu taslak ile ilgili bürokratlar geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekillerinin de olduğu milletvekillerine bir sunum yaparak bilgilendirmede bulundular.