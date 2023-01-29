EYT'de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Düzenleme ile ilgili taslak metin hazırlandı. TBMM'de sunulmasından sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme kapsamında yer alanlar için detayları açıkladı. Staj, sigortalılık süresi ve kısmi emeklilik için detaylar araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hal böyle olunca,"Taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak?" sorusunun cevapları sorgulanıyor. İşte, EYT düzenlemesi için detaylar!