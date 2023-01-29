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Haberler Galeri EYT'de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...

EYT'de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Düzenleme ile ilgili taslak metin hazırlandı. TBMM'de sunulmasından sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme kapsamında yer alanlar için detayları açıkladı. Staj, sigortalılık süresi ve kısmi emeklilik için detaylar araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hal böyle olunca,"Taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak?" sorusunun cevapları sorgulanıyor. İşte, EYT düzenlemesi için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 13:26
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EYT’de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...

EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e sunulacak. EYT'lileri emekli edecek yasanın yürürlüğe girmesine çok az zaman kala detaylar merak ediliyor. EYT kapsamında yer almayanlar düzenlemede değişiklik yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilerek TBMM'ye sunulacak. Sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. Peki taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak? İşte detaylar...

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EYT’de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemede sona gelindi.

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EYT’de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışması tamamlanan taslak kısa sürede yasalaşacak. Söz konusu taslak ile ilgili bürokratlar geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup başkanvekillerinin de olduğu milletvekillerine bir sunum yaparak bilgilendirmede bulundular.

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EYT’de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...

Burada milletvekillerine yasa tasarısı ile ilgili genel bilgiler verildi. Milletvekillerinin katkıları ve talepleri de alındı.