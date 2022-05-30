EYT’de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller

EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış sigortalılar EYT kapsamında bulunuyor. Ancak yaşını doldurup primi tamamlamayanlar için nasıl bir formül izleneceği de gündemde yer alıyor. EYT hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? İşte haberin detayları...