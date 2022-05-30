30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller

EYT'de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller

EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? EYT kapsamında kabul edilen vatandaşlar, emeklilik hesaplamasının nasıl olacağını merakla bekliyor. Ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından EYT konusu masaya yatırılacak. EYT hakkında çalışmalar devam ederken, primi eksik olanların nasıl emekli olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:31
  • 1
  • 12
EYT’de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller

EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış sigortalılar EYT kapsamında bulunuyor. Ancak yaşını doldurup primi tamamlamayanlar için nasıl bir formül izleneceği de gündemde yer alıyor. EYT hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
EYT’de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamalar emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların bu yıl içinde tamamlanacağını gösteriyor.

  • 3
  • 12
EYT’de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

Ancak 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.

  • 4
  • 12
EYT’de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller

Burada iki seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları.

  • 5
  • 12
EYT’de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller

Düzenleme çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek. Ancak primi eksik ise primi tamamlandığında emeklilik hakkını kullanacak. Ayrıca kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları da bulunuyor.