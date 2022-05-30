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EYT'de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller
EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? EYT kapsamında kabul edilen vatandaşlar, emeklilik hesaplamasının nasıl olacağını merakla bekliyor. Ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından EYT konusu masaya yatırılacak. EYT hakkında çalışmalar devam ederken, primi eksik olanların nasıl emekli olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? İşte son gelişmeler...