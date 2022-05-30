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Haberler Galeri Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?

Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım başladı. 3 Haziran'da yılın ilk beşinci aylık enflasyon verisi açıklanacak. Böylelikle geriye sadece bir veri kalacak. Enlasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kalkırken, temmuz'da maaş zammının nasıl olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. En düşük emekli maaşı için seyyan zam formülü gündemde olurken, ek zamlı hesaplamaların da ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:52
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Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?

En düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı iin rakamlar netleşmeye başladı. Enflasyon farkı ve ek zam ile yeni aylıkların ne kadar olacağı merakla beklenirken, son verilere göre maaş hesaplamaları yapıldı. Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte, yılın ilk beş aylık enflasyon verisi belli olacak. Geriye ise son bir veri kalacak. Peki, 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıklandı. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak hesaplandı.

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Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?

YÜZDE 31,71 OLARAK KESİNLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır çıksa bile yüzde 31,71 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

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Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?

Sabah'ta yer alan habere göre, açıklanan Nisan ayı enflasyon oranı ile Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

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Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşmesi durumunda, TÜFE endeksi 968,65'e yükselecek. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olacak.

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı+toplu sözleşme zammı hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.