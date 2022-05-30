Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım başladı. 3 Haziran'da yılın ilk beşinci aylık enflasyon verisi açıklanacak. Böylelikle geriye sadece bir veri kalacak. Enlasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kalkırken, temmuz'da maaş zammının nasıl olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. En düşük emekli maaşı için seyyan zam formülü gündemde olurken, ek zamlı hesaplamaların da ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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