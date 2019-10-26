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Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Bursa'da bir işveren ile işçi arasında yaşanan tartışma Yargıtay'a taşındı. 5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu. Tartışma sırasında işveren işçiye, 'Sen karışma' ifadesini kullanırken, işçi ise, 'Sen kimsin?' yanıtını verdi. Bunun üzerine işveren işçiyi tazminatsız olarak işten çıkardı. Dava Yargıtay'a taşınırken, Yargıtay işvereni haklı buldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 'Sakın işverene 'sen kimsin' demeyin. Yoksa tazminatsız kovulursunuz" dedi. Peki, kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte işçi ve işveren arasında birçok davaya konu olan kıdem taminatı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:31
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Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Bursa'da görülen bir iş davasından son derece dikkat çekici bir karar çıktı. Tartışma sırasında işveren, işçiye, 'Sen karışma', işçi de işverene, 'Sen kimsin' dedi. Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı.

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Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan çalışanlara önemli bir uyarı geldi.

Bursa'da görülen bir iş davasından son derece dikkat çekici bir karar çıktı. Davanın ayrıntılarını anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu.

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Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Tartışma sırasında işveren, işçiye, 'Sen karışma', işçi de işverene, 'Sen kimsin' dedi. Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı. Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi'nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı. Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı.

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Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İstinaf mahkemesi olarak davayı görülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, şok bir karar aldı. 'Sen kimsin' hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar veren mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yönünde karar aldı" diye konuştu.

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Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kararın ilk ve emsal olduğunu belirten Erdursun, çalışanları uyardı. Erdursun, "Sakın patronunuza 'Sen kimsin' demeyin. Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz" şeklinde konuştu.