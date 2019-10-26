Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Bursa'da bir işveren ile işçi arasında yaşanan tartışma Yargıtay'a taşındı. 5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu. Tartışma sırasında işveren işçiye, 'Sen karışma' ifadesini kullanırken, işçi ise, 'Sen kimsin?' yanıtını verdi. Bunun üzerine işveren işçiyi tazminatsız olarak işten çıkardı. Dava Yargıtay'a taşınırken, Yargıtay işvereni haklı buldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 'Sakın işverene 'sen kimsin' demeyin. Yoksa tazminatsız kovulursunuz" dedi. Peki, kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte işçi ve işveren arasında birçok davaya konu olan kıdem taminatı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





