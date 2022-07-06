4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammının belli olmasının ardından gözler enflasyon farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'sinden sonra zamlı maaşlarını alacaklar. Ancak 4C kapsamındaki emekli memurların maaşları yattığı için enflasyon farkının ödeneceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, 4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...