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Haberler Galeri 4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?

4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammının belli olmasının ardından gözler enflasyon farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'sinden sonra zamlı maaşlarını alacaklar. Ancak 4C kapsamındaki emekli memurların maaşları yattığı için enflasyon farkının ödeneceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, 4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 12:28
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4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?

4C emekli maaş farkı yattı mı? Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oldu. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak emekli maaşlarına yüzde 42,35 zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından güncel maaşlar belli olurken, gözler enflasyon farkı ödemelerine çevrildi. Peki, 4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?

4C EMEKLİ MEMUR ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarında görecekler.

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4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

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4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

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4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL