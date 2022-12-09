09 Aralık 2022, Cuma
EYT'DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT'de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...
EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT düzenlemesinde en çok merak edilenlerden biri de "EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?" sorusu yer aldı. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, yeni düzenlemenin kapsamını araştırmaya başladı. İşte EYT ile ilgili son durum...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 15:56
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