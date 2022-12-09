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Haberler Galeri EYT'DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT'de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...

EYT'DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT'de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...

EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT düzenlemesinde en çok merak edilenlerden biri de "EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?" sorusu yer aldı. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, yeni düzenlemenin kapsamını araştırmaya başladı. İşte EYT ile ilgili son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 15:56
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EYT’DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT’de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...

EYT'de yaş sınırı olacak mı?, sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, TBMM'de yaptığı açıklamalar sonrası gözler EYT şartlarına çevrildi. EYT'de yaş sınırı olup olmayacağı merak edilirken, gözler düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de yaş şartı gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? EYT'de son durum nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT’de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan biri, Türk kamuoyunun da en fazla ilgilendiği sorunlardan biri. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteci tanıdıklarım, doğrudan doğruya EYT'li olan yurttaşlarımız hep bu soruyu soruyorlar; niye uzadı? Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. En son odaları dinlemeye başladık.

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EYT’DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT’de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...

Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren, 'benim kıdemli çalışanlarım yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşüğü yüzde 10, biz bunları kaybetmek istemeyiz, ama mali yükü var' deniyor.

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EYT’DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT’de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...

Başka tekliflerde bulunanlar, 'şunu öteleyin' diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Bizde büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları bulunamıyordu, o zaman dijital dönüşüm yoktu. Bütün bunları temin etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

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EYT’DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT’de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin ocak ayından önce Meclis'e geleceğini duyurarak şöyle devem etti:

"EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Burada temel kriterler var. Üç kriter var. Komisyonda da söyledim. Bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına kadar ne kadar insan emekli olabilirdi, onu açıklamıştım. 1.5 milyon demiştim. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Türkiye'nin emekçileri, önümüzdeki günlerde asgari ücrette emekçilerimizden yana tavır alacağız. Sözleşmeli personel meselesini en geniş kapsamda çözdük, Meclis'e gelecek. EYT meselesi de gündeme geldiği zaman aynı kapsayıcılıkta olacaktır."