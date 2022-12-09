Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlara birçok başlık altında destek ödemesi yapılıyor. Devlet, 500 binin üzerinde engelli ve yaşlı vatandaşın aileleri yanında desteklenmesi için Evde Bakım Yardımı adı altında her ay ödeme yapıyor. Belirli şartların taşınması halinde bu destek herkese veriliyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım yardımı, Temmuz-Aralık dönemi için 3.340 TL olarak belirlendi. Bu tutar, ocak ayında yeniden artacak.