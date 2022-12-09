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Haberler Galeri Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor

Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlara birçok başlık altında destek ödemesi yapılıyor. Devlet, 500 binin üzerinde engelli ve yaşlı vatandaşın aileleri yanında desteklenmesi için Evde Bakım Yardımı adı altında her ay ödeme yapıyor. Belirli şartların taşınması halinde bu destek herkese veriliyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım yardımı, Temmuz-Aralık dönemi için 3.340 TL olarak belirlendi. Bu tutar, ocak ayında yeniden artacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 13:30
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Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde şartları taşıyan herkesin hesabına 3.340 TL para yatırılıyor. Kamuoyunda "evde bakım maaşı" olarak bilinen Evde Bakım Yardımı ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Engelli ve bakıma muhtaç kişilerin ailelerinin yanlarında desteklenmesi açısından sağlanan bu destek, her altı ayda bir zamlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Bakanlık tarafından evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.

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Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.340 liraya çıktı.

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Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

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Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.