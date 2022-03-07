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Haberler Galeri EYT'de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...

EYT'de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve kamu personelini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Görüşmeler için 16 Mart'ta yeniden masaya oturulması bekleniyor. Diper yandan 520 bin vatandaşın çözümünü beklediği emeklilikte yaşa takılanlar için atılacak adımlara gözler çevrildi. AK Parti grubu emeklilikte yaşa takılanlar için mutfak çalışması yaparken, 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışıyor. Hal böyle olunca, "EYT son durum ne, ne zaman çıkacak" gibi sorulara yanıt aranıyor. EYT ile ilgili son dakika gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 19:09
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EYT’de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...

EYT'de son dakika yaş gelişmesi. 55 yaşında erken emeklilik fırsatı. Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM... Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Gelen bilgilere göre "yıpranma, prim, yıla" dayalı formüller, "halk (primi yetmeyenler için), iş emekliliği (vakıf, sandık aracılığıyla)" gibi modeller tartışılıyor. Süre tamamlanması, kısmi emekliliğin yanı sıra bazı ağır meslekler için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Kısmi emeklilikte, 3600 gününü dolduran kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. EYT hakkında son gelişmeler haberimizde...

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EYT’de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...

Kadınların 7200, erkeklerin 9 bin günü tamamlaması halinde yaşa bakılmadan emekli olması da talepler arasında bulunuyor. Emekli aylığı hesaplanırken tüm çalışma dönemindeki prime esas kazançlar hesaplanıyor. Aylığı yükseltecek en kolay çözüm ise prime esas kazanç tutarının yükseltilmesidir. Uzun yıllar çalışmak, prim gününün çok olması değil prime esas kazancın yüksek olması emekli aylığını artırır. Emekli aylığı prime esas kazançla paralel yükseliyor.

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EYT’de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...

Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları, emeklikte yaşa takılanlara yönelik masadaki formüller, emeklilik hesabı, aylığı artırmanın yolları konusunda merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:

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EYT’de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...

1-Ek gösterge düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?

Hükümet ve taraflar ek gösterge için 16 Mart'ta yeniden bir araya gelecek. Ek göstergede meslek grupları genişlerken, kariyer mesleklerde 600 puanlık bir artış bekleniyor. İdari kadrolar, yardımcı hizmetlerin de yararlanması öngörülen düzenlemenin Mayıs ayında Meclis'e gelmesi öngörülüyor. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1250 lira olacak.

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EYT’de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...

2- Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne istiyor?

8 Eylül 1999'da kadınlar için 20, erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim ödeme gün sayısı olan emeklilik koşulları değişti. Bu tarihten önce işe giren kadınlar için 40-58 ile erkekler 44-60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi geldi. Bu tarihten sonra işe girenler için de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı da 7 bine çıktı. EYT kapsamında olanlar 1999'daki değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesi ve 1999'dan önce işe başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda yaş şartını beklemeden emekli olmayı talep ediyor.