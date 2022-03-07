EYT'de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve kamu personelini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Görüşmeler için 16 Mart'ta yeniden masaya oturulması bekleniyor. Diper yandan 520 bin vatandaşın çözümünü beklediği emeklilikte yaşa takılanlar için atılacak adımlara gözler çevrildi. AK Parti grubu emeklilikte yaşa takılanlar için mutfak çalışması yaparken, 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışıyor. Hal böyle olunca, "EYT son durum ne, ne zaman çıkacak" gibi sorulara yanıt aranıyor. EYT ile ilgili son dakika gelişmeler haberimizde...