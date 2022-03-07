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Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?

Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Her yıl iki taksit şeklinde ya da tek seferde ödenen emlak vergisinin, 2022 yılı ilk taksit ödemeleri başladı. Belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirilen vergi ödemelerinin tarihini kaçıranlar ceza ödüyor. Söz konusu ödemeler ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.03.2022 16:45
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Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?

Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? Kişinin sahip olduğu arsa ya da bina üzerinden alınan emlak vergisinin 2022 ilk taksit ödemesi başladı. 1 Mart'ta başlayan taksit ödemesinin hangi tarihte sona ereceği merak edilirken, belirlenen tarihlerde ödeme yapmayanlar ceza ödüyor. Emlak vergisi ödemeleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?

EMLAK VERGİSİ ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

1 Mart'ta başlayan emlak ve çevre vergisinin ilk taksit ödemesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

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Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.

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Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?

EŞTEN AYLIK ALAN DA YARARLANIR

Takvim'de yer alan habere göre, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

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Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor.