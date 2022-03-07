Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?

Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Her yıl iki taksit şeklinde ya da tek seferde ödenen emlak vergisinin, 2022 yılı ilk taksit ödemeleri başladı. Belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirilen vergi ödemelerinin tarihini kaçıranlar ceza ödüyor. Söz konusu ödemeler ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar? İşte cevaplar...