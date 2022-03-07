HaberlerGaleri6 ilde başvurular başladı! İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...
6 ilde başvurular başladı! İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...
İŞKUR iş arayışında olan vatandaşlara umut kapısı oluyor. Bu bağlamda belirli aralıklarla iş ilanları güncelleniyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda bekçi ve güvenlik görevlisi alanında istihdam sağlanacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı merak konusu oldu. İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları 4 ilde geçerli olacak. İşte, alımlar için aranan şartlar...