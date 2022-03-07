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Haberler Galeri 6 ilde başvurular başladı! İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...

6 ilde başvurular başladı! İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...

İŞKUR iş arayışında olan vatandaşlara umut kapısı oluyor. Bu bağlamda belirli aralıklarla iş ilanları güncelleniyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda bekçi ve güvenlik görevlisi alanında istihdam sağlanacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı merak konusu oldu. İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları 4 ilde geçerli olacak. İşte, alımlar için aranan şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 20:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 20:50
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6 ilde başvurular başladı! İŞKUR’dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...

6 ilde başvurular başladı. İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı. 3 vardiya + 4.650 TL maaş... İŞKUR tarafından birçok ilde bekçi alımları için ilanlar yayımlanıyor. İş arayışında olan vatandaşlar güncel ilanları yakından takip ediyor. 4 ilde firmaların özel sektördeki kadrolarındaki alımlara ait detaylar sayfamızda yer alıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Antalya ve Amasya illerinde geçerli olacak. Alımlar için detaylar merak ediliyor. İşte, bekçi alımı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 ilde başvurular başladı! İŞKUR’dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...

LİSTE GÜNCELLENDİ...

İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Antalya ve Amasya'da illerinde geçerli olacak.

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6 ilde başvurular başladı! İŞKUR’dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...

İŞKUR ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için bazı genel şartlar bulunmaktadır. Adayların genel şartlara uygunluğu belirlendikten sonra bazı özel şartları da yerine getirmesi gerekmektedir.

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6 ilde başvurular başladı! İŞKUR’dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak,

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6 ilde başvurular başladı! İŞKUR’dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...

-Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

-Askerlik ödevini bitirmiş olmak,