6 ilde başvurular başladı. İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı. 3 vardiya + 4.650 TL maaş... İŞKUR tarafından birçok ilde bekçi alımları için ilanlar yayımlanıyor. İş arayışında olan vatandaşlar güncel ilanları yakından takip ediyor. 4 ilde firmaların özel sektördeki kadrolarındaki alımlara ait detaylar sayfamızda yer alıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Antalya ve Amasya illerinde geçerli olacak. Alımlar için detaylar merak ediliyor. İşte, bekçi alımı için son gelişmeler...