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Haberler Galeri EYT'de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!

EYT'de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emeklilik kapısının kilidi EYT yasası, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 7 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek EYT düzenlemesi ile ilgili vatandaşlar detayları sorgulatmaya başladı. Prim gününü ve sigortalılık süresini dolduran herkes emekli olabilecek. Peki EYT kadın ve erkek prim gün sayısı ne olmalı? Şartlar neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:54
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5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... EYT’de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!

EYT yasasının Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin hemen ardından prim günü şartı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş yeni düzenleme ile birlikte emeklilik hayallerine kavuşacak. Detayları netleşen EYT düzenlemesinde prim günü hesaplama işlemleri merak konusu oldu. Peki EYT için prim günü kaç olmalı? Erkek ve kadında EYT şartları neler? İşte merak edilenler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... EYT’de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!

EYT KABUL EDİLDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak metni, geçtiğimiz hafta Meclis'te kanun teklifi haline getirilmiş ve milletvekilleri için imzaya açılmıştı. İmzaların atılmasının ardından 30 Ocak 203 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi.

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5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... EYT’de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

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5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... EYT’de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!

SALI GÜNÜ MİLYONLARCA KİŞİYE EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak.

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5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... EYT’de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.