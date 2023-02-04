FAİZ oranları depremi! 50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI!

En uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar merak konusu oldu. Anlık para ihtiyacı oluşan vatandaşlar için nefes olan ihtiyaç kredisi ve banka faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. 50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi geri ödeme hesabı öğrenilmeye çalışılıyor. QNB Finansbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?