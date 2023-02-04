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Haberler Galeri Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Kimler alabiliyor?

Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Kimler alabiliyor?

Zamlı yaşlılık maaşı sıklıkla aratılan konular arasında yer alıyor. 65 yaş maaşından yararlanan vatandaşlar arama motorlarında "Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ödeme takvimi", "Yaşlılık maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 65 yaş aylığı ne zaman yatacak? 2023 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:11
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Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Kimler alabiliyor?

Şubat ayı 65 yaş aylığı yattı mı, ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yaşlılık maaşından yararlanan vatandaşlar 2023 yılıyla birlikte zamlı tutarın ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zam oranının ardından birçok sosyal yardım ödemesinde de artış meydana geldi. Peki şubat ayı 65 yaş maaşı ne zaman yatacak?

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Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Kimler alabiliyor?

YAŞLILIK MAAŞI 2023 ÖDEME TAKVİMİ

Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri 3 ayda bir gerçekleştirilmektedir. Yeni yıl ile birlikte 65 yaş aylığı ödemeleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında hesaplara yatırılacak. İlk ödemeler Mart ayında başlayacak.

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Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Kimler alabiliyor?

MAAŞLAR HESABA NE ZAMAN GEÇİYOR?

65 yaş aylığı ödemeleri doğum tarihinin son rakamına göre yatırılmaktadır. 0-5 arasındakiler her ayın 5'inde, 1-6 arasındakiler 6'sında, 2-7 olanlar 7'sinde, 3-8 arasında olanlar 8'inde 4-9 arasında olanlar ise her ayın 9'uncu günü ödemelerini alırlar.

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Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Kimler alabiliyor?

İlk kez yaşlılık maaşı alacaklar ödemelerini herhangi bir Ziraat Bankası'ndan sonrasında ise PTT aracılığıyla alabilirler.

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Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Kimler alabiliyor?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı hesaplanırken asgari ücret belirleyici oluyor. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterdi. Yeni 65 yaş aylığı 2604 lira oldu.