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EYT'de prim günü hesabı yapanlar dikkat! Eksik günleri olanlar için yol haritası
EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. SSK'lı olanlar sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gününü tamamlayarak emekli olacak. İlave borçlanma hakkı olanlar bunu kullanabilecek. İşte eksik günü olan EYT'liler için yol haritası.