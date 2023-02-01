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EYT'de prim günü hesabı yapanlar dikkat! Eksik günleri olanlar için yol haritası

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. SSK'lı olanlar sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gününü tamamlayarak emekli olacak. İlave borçlanma hakkı olanlar bunu kullanabilecek. İşte eksik günü olan EYT'liler için yol haritası.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 06:59
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EYT’de prim günü hesabı yapanlar dikkat! Eksik günleri olanlar için yol haritası

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nca yapılan sunuma göre, 3.5 milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan, 669 bin devlet memuru olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısı ise toplam 4.8 milyon kişi olarak hesaplandı.

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EYT’de prim günü hesabı yapanlar dikkat! Eksik günleri olanlar için yol haritası

EYT MECLİS'TEN HIZLI GEÇECEK

Meclis'e sunulan EYT yasa teklifi perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve gelecek hafta Genel Kurul'da yasalaşacak.

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EYT’de prim günü hesabı yapanlar dikkat! Eksik günleri olanlar için yol haritası

SSK'lı olanlar sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim gününü tamamlayarak emekli olabilecek. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında emekli olacak kadınlar 7200, erkekler 9000 prim gününü doldurduğunda emekli dilekçesi verebilecek.

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EYT’de prim günü hesabı yapanlar dikkat! Eksik günleri olanlar için yol haritası

PRİM GÜNÜNDE KADEMELİ SİSTEM
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Yasa teklifinin gerekçesinde 9 Eylül 1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4447 sayılı yasayla yaş, prim ödeme gün sayısı koşullarının işe başlangıç tarihine göre kademelendirildiği anımsatıldı.

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EYT’de prim günü hesabı yapanlar dikkat! Eksik günleri olanlar için yol haritası

Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalarda 8 Eylül 1999 öncesi yasal haklar neyse aynısının verileceği şeklinde oldu. Bu açıklamalar ışığında SSK'lılar 5000 prim günü ile emeklilik hesabı yaptı. Yasa teklifine göre ise yaş şartı kalkmasına karşın 9 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile getirilen kademeli prim günü aynen bırakıldı.