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Borcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...

"Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi affı ya da borç yapılandırması için 1 Şubat 2023 tarihine girilirken önemli gelişmeler yaşandı. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve cezaların silinmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:38
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Borcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...

"Borç yapılandırması hangi tarihte yapılacak, neleri kapsayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı borç yapılandırma paketinin detaylarını açıklamıştı. Peki, Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...

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Borcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Borcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.Kabul edilen maddelere göre, vatandaşların kamuya olan borçları yapılandırılacak.31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, motorlu taşıt vergileri, beyannameye konu olan alacaklar, bütün idari para cezaları içine almaktadır.

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Borcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...

Meslek odalarına borçlar yapılandırılıyor.

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Borcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...

Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası arttırılıyor.