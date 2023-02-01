HaberlerGaleriBorcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...
Borcu olanların yüzü gülecek! Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...
"Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi affı ya da borç yapılandırması için 1 Şubat 2023 tarihine girilirken önemli gelişmeler yaşandı. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve cezaların silinmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, Borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2023? Vergi, SGK, GSS, trafik cezası...