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Haberler Galeri EYT'de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! Torbada o da var! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...

EYT'de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! Torbada o da var! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...

EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT kademeli prim günü tablosu ile hangi çalışanın ne zaman emekli olacağı netleşti. Kadın ve erkeklerde farklı prim gün sayısı dolayısıyla EYT'de kademeli prim günü bilgisine sahip olmak gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenleme Meclis'e sunuldu. 2 milyondan fazla vatandaşın yararlanacağı düzenleme için prim günü hesaplamaları hız kazandı. Peki, emeklilik prim günü hesaplama nasıl yapılır? EYT prim günü şartı nelerdir? İşte düzenleme hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 16:35
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EYT’de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! Torbada o da var! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...

EYT düzenlemesi için son detaylar netleşti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi sigortalıları kapsayacak düzenlemede yaş şartı aranmayacak. Prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi bu süreçte hesaplamalarda ilk sırada yer alacak. Düzenleme Meclis'e taşınırken, onay ile birlikte başvurular belirtilen süreçte kabul edilecek. Böylelikle emeklilik için gerekli şartları karşılamasına rağmen yaş şartına takılanlara yol açılmış olacak. İşte, kademeli emeklilik hesap tablosu için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! Torbada o da var! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...

Kademeli prim tablosu önceki gün meclise sevk edilen yasa teklifi içerisinde yer aldı. Teklifle, EYT'liler için yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için gereken prim gün sayısı 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişiyor.

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EYT’de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! Torbada o da var! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...

Yasa teklifine göre, tüm emekliler değil sadece EYT'liler 5 puan indiriminden faydalanacak. Bunun için de işten çıktıktan sonraki 10 gün içinde tekrar işe başlamak gerekecek.

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EYT’de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! Torbada o da var! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...

Başka bir işyerinde işe girerse, 5 puanlık indirimden yararlanamayacak. İşte, EYT prim günü şartı hakkında kademeli prim tablosu;

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EYT’de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! Torbada o da var! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...

PRİM GÜNÜ KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Yasa teklifine göre, EYT'liler SSK'lı ise 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinin birinci fıkrasının B bendine göre emekli olabilecek. Buna göre, erkeklerde 24 Kasım 1980'e kadar sigortalılık girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Kadınlarda ise 24 Mayıs 1985'e kadar girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Gün sayısı kademeli olarak artacak.