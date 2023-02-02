EYT'de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! Torbada o da var! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...

EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT kademeli prim günü tablosu ile hangi çalışanın ne zaman emekli olacağı netleşti. Kadın ve erkeklerde farklı prim gün sayısı dolayısıyla EYT'de kademeli prim günü bilgisine sahip olmak gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenleme Meclis'e sunuldu. 2 milyondan fazla vatandaşın yararlanacağı düzenleme için prim günü hesaplamaları hız kazandı. Peki, emeklilik prim günü hesaplama nasıl yapılır? EYT prim günü şartı nelerdir? İşte düzenleme hakkında son gelişmeler!