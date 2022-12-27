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Haberler Galeri EYT'de A'dan Z'ye KADRO şekillendi! 48-49-50-51 yaş ve 99 öncesi için YEŞİL ışık! 5.000 ve 7.200 prim hesabı! Staj, askerlik borçlanması...

EYT'de A'dan Z'ye KADRO şekillendi! 48-49-50-51 yaş ve 99 öncesi için YEŞİL ışık! 5.000 ve 7.200 prim hesabı! Staj, askerlik borçlanması...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, düzenleme ilgili detayları bu hafta içinde açıklayacaklarını duyurmuştu. Milyonlarca EYT'li ise düzenlemede yaş sınırılaması olup olmayacağını merak ediyor. Buna göre kapsamda 1.9 milyon kişi bulunuyor. Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, SSK'lılarda 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek. Diğer yandan kısmi emeklilik koşulları devam edecek. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 21:17
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EYT’de A’dan Z’ye KADRO şekillendi! 48-49-50-51 yaş ve 99 öncesi için YEŞİL ışık! 5.000 ve 7.200 prim hesabı! Staj, askerlik borçlanması...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta karara bağlanacağını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için kapsamlı dosya hazırlandı. Aralık ayının sonuna geldiğimiz dönemde detaylar netleşmeye başlarken, en çok merak edilen konu yaş sınırı ve prim şartı oldu. Hal böyle olunca," EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı? EYT kapsamında olmayanlar ne yapacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de A’dan Z’ye KADRO şekillendi! 48-49-50-51 yaş ve 99 öncesi için YEŞİL ışık! 5.000 ve 7.200 prim hesabı! Staj, askerlik borçlanması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı.

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EYT’de A’dan Z’ye KADRO şekillendi! 48-49-50-51 yaş ve 99 öncesi için YEŞİL ışık! 5.000 ve 7.200 prim hesabı! Staj, askerlik borçlanması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tablolar ortaya konuldu.

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EYT’de A’dan Z’ye KADRO şekillendi! 48-49-50-51 yaş ve 99 öncesi için YEŞİL ışık! 5.000 ve 7.200 prim hesabı! Staj, askerlik borçlanması...

Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, SSK'lılarda 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek, kısmi emeklilik koşulları devam edecek.

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EYT’de A’dan Z’ye KADRO şekillendi! 48-49-50-51 yaş ve 99 öncesi için YEŞİL ışık! 5.000 ve 7.200 prim hesabı! Staj, askerlik borçlanması...

Aralık başı itibariyle EYT kapsamında olanların sayısı 1.9 milyon olup, bunun 746 binini SSK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ-Kur'lu, 274 binini yaşı bekleyen işsizler oluşturuyor.