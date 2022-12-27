EYT'de A'dan Z'ye KADRO şekillendi! 48-49-50-51 yaş ve 99 öncesi için YEŞİL ışık! 5.000 ve 7.200 prim hesabı! Staj, askerlik borçlanması...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, düzenleme ilgili detayları bu hafta içinde açıklayacaklarını duyurmuştu. Milyonlarca EYT'li ise düzenlemede yaş sınırılaması olup olmayacağını merak ediyor. Buna göre kapsamda 1.9 milyon kişi bulunuyor. Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, SSK'lılarda 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek. Diğer yandan kısmi emeklilik koşulları devam edecek. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!