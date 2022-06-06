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Haberler Galeri EYT'de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?

EYT'de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?

EYT ne zaman çıkacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede detaylar belli oldı. Ek gösterge düzenlemesinin ardından gündeme gelmesi beklenen EYT ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 18:30
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EYT’de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT ile ilgili çalışmalar sürüyor. EYT bekleyen vatandaşlar, söz konusu düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini araştırmaya başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesinin belirlenmesinin ardından gözler EYT'ye çevrildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?

EYT'DE ROTA BELLİ OLDU

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalarda yol haritası belirleniyor. Çalışma şekillendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

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EYT’de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyor. Bu konuda kapsamlı bir çalışma devam ederken 5 adımda tamamlanacak bir rota da çizildi.

İşte 5 adımlı rotanın detayları:

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EYT’de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?

1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

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EYT’de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.