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Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, hükümetten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kabine Toplantısı'nın ardından ek gösterge detaylarını duyuran Başkan Erdoğan, enflasyon artışına da değindi. Bu gelişmelerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Peki, asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 18:41
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Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER

Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? Mart ayında yıllık enflasyonun yükselmesinin ardından asgari ücrete ara zam tartışması başladı. Mayıs verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 73.50'ye çıkmasının ardından asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON FARKI ARTIŞI MI OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız." ifadelerini kullandı:

Bu açıklamanın ardından asgari ücret temmuz zammı yapılacağı konuşulmaya başlandı.

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Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." demişti.

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Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61.14'e çıkmasının ardından asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi. Yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73.50'ye yükselmesinin ardından zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.

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Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER

GÖZLER O TARİHTE

4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.