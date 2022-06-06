06 Haziran 2022, Pazartesi
Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER
Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, hükümetten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kabine Toplantısı'nın ardından ek gösterge detaylarını duyuran Başkan Erdoğan, enflasyon artışına da değindi. Bu gelişmelerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Peki, asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.06.2022 18:41
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