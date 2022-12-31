Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR

Milyonlarca emekli 2023 Ocak zammını beklerken, bir yandan da ikramiye konusunda detayları araştırıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100'er lira ikramiye alan emekliler, yılbaşında ikramiye ödemesi olup olmadığını araştırıyor. Yılbaşı ikramiyesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte cevaplar...