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Haberler Galeri Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR

Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR

Milyonlarca emekli 2023 Ocak zammını beklerken, bir yandan da ikramiye konusunda detayları araştırıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100'er lira ikramiye alan emekliler, yılbaşında ikramiye ödemesi olup olmadığını araştırıyor. Yılbaşı ikramiyesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:02
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Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2023'e girmemize saatler kaldı. Yeni yıl için geri sayım başlarken, en çok merak edilenleren biri de ikramiye ödemeleri oldu. Dini bayramlarda bayram ikramiyesi alan emekliler, yılbaşında herhangi bir ikramiye ödemesi verilip verilmediğini sorguluyor. Peki, emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR

EMEKLİYE 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere sadece Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 1.100'er liralık yılda iki kere bayram ikramiyesi veriliyor. Bunun haricinde herhangi bir ikramiye ödemesi bulunmuyor.

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Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Buna göre, ilk ikramiyelerin 2023 Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2023 tarihlerinde idrak edilecek. İkinci ikramiyelerin ise Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığında ahaber.com.tr'de olacka.

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Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er TL olmak üzere toplamda 2.200 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, ikramiye tutarının yükselmesini talep ediyor. Maaşlarda yapılacak iyileştirmelerin ardından ikramiye zammının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.