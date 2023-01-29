31 Ocak 2023, Salı
2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?
"2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için Meclis'i bekliyor. Peki, 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 14:10
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