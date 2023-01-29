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Haberler Galeri 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?

2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?

"2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için Meclis'i bekliyor. Peki, 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 14:10
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2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?

"2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Primlerin eşitlenmesinden sonra maaşların da dengelenmesi isteniyor. Peki, 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

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2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?

2023 EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu.

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2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?

"EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

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2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı? 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?

İNTİBAK YASASI ÇIKARSA NE KADAR ARTIŞ OLUR?

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü.