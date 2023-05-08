08 Mayıs 2023, Pazartesi
EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, yarın mı yatacak? Nisan 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ÖDEME TARİHLERİ 2023!
"EYT Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca vatandaş, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hayaline kavuştu ve maaşlarını almaya başladı. SGK, emekli aylığı bağlama işlemleri Nisan ayında tamamlanan ve bayram ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Bu noktada binlerce kişi, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, EYT SGK bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 18:14
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