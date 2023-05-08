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Haberler Galeri EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, yarın mı yatacak? Nisan 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ÖDEME TARİHLERİ 2023!

EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, yarın mı yatacak? Nisan 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ÖDEME TARİHLERİ 2023!

"EYT Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca vatandaş, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hayaline kavuştu ve maaşlarını almaya başladı. SGK, emekli aylığı bağlama işlemleri Nisan ayında tamamlanan ve bayram ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Bu noktada binlerce kişi, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, EYT SGK bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023!

Giriş Tarihi: 08.05.2023 18:14
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EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, yarın mı yatacak? Nisan 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ÖDEME TARİHLERİ 2023!

EYT bayram ikramiyesi sorgulama ekranı 2023! Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayan vatandaşlar, konuya dair detayları sorgularken, son dakika açıklaması SGK tarafından yapıldı. Söz konusu ikramiyeler, yeni düzenlemeyle yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er lira ikramiye alacak. Peki, EYT bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte SGK ödeme tarihi!

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EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, yarın mı yatacak? Nisan 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ÖDEME TARİHLERİ 2023!

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? SGK AÇIKLAMASI!

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

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EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, yarın mı yatacak? Nisan 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ÖDEME TARİHLERİ 2023!

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir.

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

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EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, yarın mı yatacak? Nisan 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ÖDEME TARİHLERİ 2023!

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı.

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EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, yarın mı yatacak? Nisan 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ÖDEME TARİHLERİ 2023!

Buna göre; Emekliye Bayram Ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.