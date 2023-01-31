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Haberler Galeri Bu indirimi kaçıran pişman olur! A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Bu indirimi kaçıran pişman olur! A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

A101 marketler kampanyalı ürünleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da paylaşıldı. A101 marketlerin 31-2 Şubat indirim kataloğu yayımlandı. Perşembe günleri satışa sunulan indirimli ürünler, yeniden güncellenen fiyatlarıyla satışa sunulacak. TV, cep telefonu gibi elektronik aletler de büyük indirimlerle satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte A101 Şubat kataloğundaki ürünler...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 08:38
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Bu indirimi kaçıran pişman olur! A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler Şubat 2023 kataloğu yayınlandı. 2 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya çeşitlerinden küçük ev aletlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatıyla satışa çıkacak..İşte, bu hafta satışa sunulacak ürün listesi ve fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu indirimi kaçıran pişman olur! A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

2 Şubat Perşembe Aldın Aldın indirim listesi...

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Bu indirimi kaçıran pişman olur! A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Airfry Yağsız Fritöz 3.099,00 TL

Stand Mikser 1.599,00 TL

Cam Elektrikli Cezve 199,00 TL

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Bu indirimi kaçıran pişman olur! A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Waffle Makinesi 299,00 TL

El Blender Seti 439,00 TL

Saç Sakal Kesme Makinesi 329,00 TL

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Bu indirimi kaçıran pişman olur! A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

No-Frost Buzdolabı 8.799,00 TL

9 kg Çamaşır Makinesi 5.799,00 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.799,00 TL

3 Çekmeceli Dondurucu 2.799,00 TL