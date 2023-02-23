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EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

"EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin kısa süre önce Meclis Genel Kurulu'nda onaylanıp yasalaşması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciası sonrasında Meclis çalışmalarına ara verilmişti. 28 Şubat'ta tekrar çalışmalarına start verecek Meclis'in ilk gündem maddelerinde EYT düzenlemesinin yer alması bekleniyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:13
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EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

"EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Görüşmeleri tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi için artık sona yaklaşıldı. Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan çalışmanın yasalaşma sürecinin tamamlanması için Meclis açılış tarihi bekleniyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

MECLİS TARİHİNDE ORTAK MUTABAKAT!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:

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EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

Buna göre EYT düzenlemesi için yapılacak görüşmelerin de belirtilen tarihle birlikte devam etmesi bekleniyor.

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EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

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EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.