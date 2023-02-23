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EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR
"EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin kısa süre önce Meclis Genel Kurulu'nda onaylanıp yasalaşması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciası sonrasında Meclis çalışmalarına ara verilmişti. 28 Şubat'ta tekrar çalışmalarına start verecek Meclis'in ilk gündem maddelerinde EYT düzenlemesinin yer alması bekleniyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi?