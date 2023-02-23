"EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Görüşmeleri tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi için artık sona yaklaşıldı. Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan çalışmanın yasalaşma sürecinin tamamlanması için Meclis açılış tarihi bekleniyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR