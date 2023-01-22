Devlete borcu olana 40 ayda ödeme fırsatı! Milyonları heyecanlandıran yapılandırma paketi | İlk iki taksiti yatıran 'borcu yoktur' yazısı alabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıklaması beklenen paket, hem vatandaş hem de reel sektörde büyük heyecan yarattı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı paketiyle milyonlarca vatandaş borcunu yapılandıracak. Yapılandırmada taksit sayısı 18'i geçecek. 20 ay taksit sunulursa borç 40 ayda ödenebilecek.

Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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