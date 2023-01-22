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Haberler Galeri Devlete borcu olana 40 ayda ödeme fırsatı! Milyonları heyecanlandıran yapılandırma paketi | İlk iki taksiti yatıran 'borcu yoktur' yazısı alabilecek

Devlete borcu olana 40 ayda ödeme fırsatı! Milyonları heyecanlandıran yapılandırma paketi | İlk iki taksiti yatıran 'borcu yoktur' yazısı alabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıklaması beklenen paket, hem vatandaş hem de reel sektörde büyük heyecan yarattı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı paketiyle milyonlarca vatandaş borcunu yapılandıracak. Yapılandırmada taksit sayısı 18'i geçecek. 20 ay taksit sunulursa borç 40 ayda ödenebilecek.

Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:58
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Devlete borcu olana 40 ayda ödeme fırsatı! Milyonları heyecanlandıran yapılandırma paketi | İlk iki taksiti yatıran ’borcu yoktur’ yazısı alabilecek

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı nefes alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devlete borcu olana 40 ayda ödeme fırsatı! Milyonları heyecanlandıran yapılandırma paketi | İlk iki taksiti yatıran ’borcu yoktur’ yazısı alabilecek

PAKETTE NELER OLACAK?

Paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor. Borçların faiz ve gecikme faizi önemli ölçüde silinerek reel sektörün üretim, yatırım, istihdam konusunda elinin rahatlaması sağlanacak.

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Devlete borcu olana 40 ayda ödeme fırsatı! Milyonları heyecanlandıran yapılandırma paketi | İlk iki taksiti yatıran ’borcu yoktur’ yazısı alabilecek

BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladı.

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Devlete borcu olana 40 ayda ödeme fırsatı! Milyonları heyecanlandıran yapılandırma paketi | İlk iki taksiti yatıran ’borcu yoktur’ yazısı alabilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıklaması beklenen paket, hem vatandaş hem de reel sektörde büyük heyecan yarattı. Paketle 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçlara yapılandırma fırsatı sunulacak.

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Devlete borcu olana 40 ayda ödeme fırsatı! Milyonları heyecanlandıran yapılandırma paketi | İlk iki taksiti yatıran ’borcu yoktur’ yazısı alabilecek

Paket, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük, emlak, çevre, temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini kapsayacak. Prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları, kamu kira alacakları da kapsamda.