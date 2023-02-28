EYT'de emeklilik prim tablosu netleşti! Meclis görüşmesinde start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5000 - 5975 - 7200 detayı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçerken, Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. EYT düzenlemesinin kapsamı ve içeriğinde değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili detaylar arasında kısmi emeklilik için şartlar da sorgulanıyor. Süreçte sona gelinmesinin ardından başvurular ve ilk maaş takvimi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelen açıklamalar neticesinde ilk maaş ödemesi için detaylar netleşti. İşte EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar!