Ev almak isteyenlere Vakıfbank'tan ucuz konut müjdesi! 2+1 ve 3+1 konutlar 250.000 TL altında satılıyor! İşte o liste

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Vakıfbank'tan geldi. 1+1'den başlayarak 2+1 ve 3+1 konutları satışa çıkaran Vakıfbank, 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut sahibi yapma imkanı sağlıyor. Türkiye genelinde artan konut fiyatları nedeniyle vatandaşlar ucuz konut kampanyalarını yakından takip ediyor. Vakıfbank ise ikinci el ucuz konutları satışa çıkardığını duyurdu. Vakıfbank ucuz konut ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.