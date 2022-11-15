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Haberler Galeri Ev almak isteyenlere Vakıfbank'tan ucuz konut müjdesi! 2+1 ve 3+1 konutlar 250.000 TL altında satılıyor! İşte o liste

Ev almak isteyenlere Vakıfbank'tan ucuz konut müjdesi! 2+1 ve 3+1 konutlar 250.000 TL altında satılıyor! İşte o liste

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Vakıfbank'tan geldi. 1+1'den başlayarak 2+1 ve 3+1 konutları satışa çıkaran Vakıfbank, 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut sahibi yapma imkanı sağlıyor. Türkiye genelinde artan konut fiyatları nedeniyle vatandaşlar ucuz konut kampanyalarını yakından takip ediyor. Vakıfbank ise ikinci el ucuz konutları satışa çıkardığını duyurdu. Vakıfbank ucuz konut ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 13:05
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Ev almak isteyenlere Vakıfbank’tan ucuz konut müjdesi! 2+1 ve 3+1 konutlar 250.000 TL altında satılıyor! İşte o liste

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada konut fiyatları ve kiraların rekor artış kaydedildi. Fahiş fiyat artışları sonrası hükümet harekete geçti ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattı. TOKİ kampanyasının yanı sıra Vakıfbank tarafından bazı illerde ikinci el ucuz konut ilanları yayımlanmaya başladı. Ev sahibi olma umuduyla ucuz konut arayan vatandaşlara müjdeli haberi duyuran Vakıfbank, 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla 1+1, 2+1 ve 3+1 konutları satışa çıkardığını bildirdi.

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Ev almak isteyenlere Vakıfbank’tan ucuz konut müjdesi! 2+1 ve 3+1 konutlar 250.000 TL altında satılıyor! İşte o liste

Vakıfbank tarafından düşük fiyatlı taksit imkanı ile uygun fiyattan konut sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bazı illerde satışa çıkarılan satılık konut listesi Vakıfbank'ın resmi internet adresi üzerinden yayımlandı.

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Ev almak isteyenlere Vakıfbank’tan ucuz konut müjdesi! 2+1 ve 3+1 konutlar 250.000 TL altında satılıyor! İşte o liste

Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde artan konut fiyatları sonrası ev sahibi olma hayalini yitiren vatandaşlara Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Vakıfbank'ın bünyesinde yer alan konutlar 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

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Ev almak isteyenlere Vakıfbank’tan ucuz konut müjdesi! 2+1 ve 3+1 konutlar 250.000 TL altında satılıyor! İşte o liste

Söz konusu konut satışları ihale sistemi ile yapılıyor. Bu sistem ile vatandaşlar uygun fiyatlı konutlara sahip olabiliyor. Vakıfbank'ın yayımladığı konut satış ilanlarını sayfamızda bir araya getirdik.

Yoğun talep gören ucuz konut ilanları şu şekilde:

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Ev almak isteyenlere Vakıfbank’tan ucuz konut müjdesi! 2+1 ve 3+1 konutlar 250.000 TL altında satılıyor! İşte o liste

Vakıfbank'tan Satılık 1+1 Daire

Mardin / Kızıltepe / Yenimahalle Konut - Apartman Dairesi 41 m2

Başlangıç Bedeli: 80.000 TL