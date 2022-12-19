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Haberler Galeri Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...

Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zama çevrildi. Vatandaşlar 2023 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt ararken, Salı günü belirlenmesi beklenen yeni asgari ücretin artmasıyla birlikte, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. İşte masadaki 4 farklı senaryo.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:56
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Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...

Milyonlarca çalışan salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak.

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Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...

Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.

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Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...

4 SENARYO ÖN PLANDA
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, TÜİK temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.

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Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...

Bugüne kadar asgari ücrette 4 senaryo ön plana çıkıyor.

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Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...

Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.