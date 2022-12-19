19 Aralık 2022, Pazartesi
Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zama çevrildi. Vatandaşlar 2023 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt ararken, Salı günü belirlenmesi beklenen yeni asgari ücretin artmasıyla birlikte, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. İşte masadaki 4 farklı senaryo.
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:56
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