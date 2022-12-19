Asgari ücrette 4 senaryo masada! Maaşlı çalışanların vergisi azalacak kazancı artacak | Net ücret 8000, 8250, 8500, 8750...

Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.

