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Haberler Galeri EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...

EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...

EYT için güncel açıklamalar son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Binlerce vatandaşı ilgilendiren EYT için çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaya göre kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi. Açıklama sonrasında EYT yeniden gündemin ilk sırasında yerini aldı. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, EYT'de son durum ve açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022 14:38
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EYT’de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...

EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum... EYT için çözüm önerilerini bekleyen vatandaşlar açıklamaları yakından takip ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi. Son gelişmelere göre: çalışmada hak sahipleri ve kapsam belirlendikten sonra emeklilik hesaplaması yapılacak. Açıklamalar ile birlikte vatandaşlar, "EYT'nin ne zaaman çıkacak? EYT kimleri hangi meslek grubunu kapsayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi.

EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor.

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EYT’de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün arasında prim ödenmesi isteniyor. Bunları tamamlayıp yaş şartına takılanlar kapsamda sayılıyor.

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EYT’de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...

Bu arada 3600 günü tamamlamış olanlar da kısmi emeklilik hakkını elde etmiş bulunuyor. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar ile farklı kurumlarda sigorta yaptırmış olanlar için ise ayrı hesaplar yapılıyor.

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EYT’de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

EYT kapsamının belirlenmesinden sonra emeklilik şartları için değişik formüller masaya gelecek. SSK'lılarda primi az olanlara kısmi emeklilik, yıl ve primi tamamlayanlara yaş şartı olmadan ya da 50 yaş formülüyle emeklilik ile maaştan belli oranda kesinti yapılan Finlandiya modeli bunlardan bazıları.