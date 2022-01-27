EYT’de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi.

EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor.