27 Ocak 2022, Perşembe
EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...
EYT için güncel açıklamalar son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Binlerce vatandaşı ilgilendiren EYT için çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaya göre kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi. Açıklama sonrasında EYT yeniden gündemin ilk sırasında yerini aldı. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, EYT'de son durum ve açıklamalar...
Giriş Tarihi: 27.01.2022 14:38
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