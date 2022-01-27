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Haberler Galeri Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esenler Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim desteği verileceğini duyurdu. Müracaatlar internet üzerinden yapılırken, öğrenciler başvuru şartlarını ve kriterlerini taşıdığı takdirde 1000 TL eğitim desteğinden yararlanabilecek. Burs başvurularını gerçekleştirmek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022 14:58
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Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise 12. sınıf öğrencilerinin eğitim giderlerini karşılayabilmesi için Esenler Belediyesi müjdeli haberi duyurdu. Üniversite sınavı sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan öğrenciler 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde, AYT, TYT ve YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak. Sınav öncesi öğrencilerin, kitap, defter ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için Esenler Belediyesi, harekete geçti. İşte, eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Esenler Belediyesi Öğrencilere 1000 TL Verecek

Esenler Belediyesi, Esenler sınırları içerisinde oturan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere 1000 TL eğitim desteği verileceğini duyurdu. Müracaatlar internet üzerinden sağlanırken adayların gerekli şartları taşıması gerekmektedir. İşte başvuru şartları;

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Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

- Esenlerde ikamet etmek

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda örgün eğitim almak,

-Üniversite Sınavına hazırlanmak,

-Lise 12. sınıf öğrencisi olmak.

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Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Esenler Belediyesi Eğitim Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim desteği başvuruları, Esenler Belediyesi resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin " Kullanıcı oluştur" bölümünden kayıt oluşturması gerekiyor. Başvuru işlemleri ise " Online işlemler" kısmından T.C. kimlik numarası ve şifre girişiyle tamamlanıyor. Dileyen adaylar buradan direkt olarak başvuru sayfasını ziyaret edebilirler.

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Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Öğrencilere Eğitim Desteği Nasıl Verilecek?

Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada öğrencilerin eğitim, spor, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için eğitim desteği verileceğini ifade etti. Esenlerde ikamet eden ve MEB'e bağlı örgün liselerde okuyan 4.000'ne yakın son sınıf öğrencileri Ocak, Mart ve Nisan ayında toplam 1000 TL destek alacak.