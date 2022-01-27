27 Ocak 2022, Perşembe
Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esenler Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim desteği verileceğini duyurdu. Müracaatlar internet üzerinden yapılırken, öğrenciler başvuru şartlarını ve kriterlerini taşıdığı takdirde 1000 TL eğitim desteğinden yararlanabilecek. Burs başvurularını gerçekleştirmek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.01.2022 14:58
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