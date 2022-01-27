Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise 12. sınıf öğrencilerinin eğitim giderlerini karşılayabilmesi için Esenler Belediyesi müjdeli haberi duyurdu. Üniversite sınavı sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan öğrenciler 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde, AYT, TYT ve YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak. Sınav öncesi öğrencilerin, kitap, defter ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için Esenler Belediyesi, harekete geçti. İşte, eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?