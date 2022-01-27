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Haberler Galeri Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş farkları belirlendi. Hal böyle olunca arada oluşan maaş farklarının ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Maaş farkları ödeme takvimi için detayları haberimizde derledik. İşte, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 11:36
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Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler ek ödeme tarihlerine çevrildi. Takvim geçtiğimiz günlerde belli oldu. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecek.

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Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

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Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

Bakanlık açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur beklentileri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının da zamlı olarak ödeme gününde yatırılmaya başladığı belirtildi.

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Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılıyor.