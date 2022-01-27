Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş farkları belirlendi. Hal böyle olunca arada oluşan maaş farklarının ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Maaş farkları ödeme takvimi için detayları haberimizde derledik. İşte, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi