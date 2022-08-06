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EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum

EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda çalışmalar sürüyor. Hangi formülün uygulanacağı merak edilen EYT'de detaylar netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde yürütülen çalışmalarda ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, EYT'de hangi formül uygulanacak? EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 06.08.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 16:05
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EYT’de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum

EYT ile emeklilik nasıl olacak? Milyonlarca emekli EYT için gün sayıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın EYT ile ilgili çalışmalara başlamasının ardından gözler düzenlemenin hayata geçirileceği tarihe çevrildi. Öte yandan EYT ile emeklilik hesaplamasının nasıl olacağı merakla araştırılıyor. Peki, EYT'de hangi formül uygulanacak? EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum

EYT İLE EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

EYT için heyecanlı bekleyiş sürerken, yapılacak düzenleme ve çalışmaların kapsamı için pek çok formül de konuşulmaya başladı. Takvim'de yer alan habere göre, yaşa takılanlara emeklilik imkanı için konuşulan formüller şu şekilde:

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EYT’de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum

PRİM VE SÜRE KRİTERİ

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, emeklilik için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 arası prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor.

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EYT’de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum

İlk formülde, bu 2 şartı tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan emekli olabilir. Burada primi eksik kalanların bu süreleri askerlik ya da doğum borçlanmasıyla tamamlaması da mümkün olabilirken, bu formül hayata geçerse yıl ve prim şartını tamamlamış herkese düzenleme çıkar çıkmaz emeklilik yolu açılacak.

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EYT’de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum

7200-9000 GÜN FORMÜLÜ

Konuşulan bir başka formül de belirli prim gün sayısını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi. Burada konuşulan prim gün tutarları kadınlar için 7200, erkekler için de 9000 gün.