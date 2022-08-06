06 Ağustos 2022, Cumartesi
EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda çalışmalar sürüyor. Hangi formülün uygulanacağı merak edilen EYT'de detaylar netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde yürütülen çalışmalarda ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, EYT'de hangi formül uygulanacak? EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 06.08.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 16:05
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