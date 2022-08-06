EYT’de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum

EYT ile emeklilik nasıl olacak? Milyonlarca emekli EYT için gün sayıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın EYT ile ilgili çalışmalara başlamasının ardından gözler düzenlemenin hayata geçirileceği tarihe çevrildi. Öte yandan EYT ile emeklilik hesaplamasının nasıl olacağı merakla araştırılıyor. Peki, EYT'de hangi formül uygulanacak? EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...