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Haberler Galeri EYT'de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...

EYT'de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aralık ayının sonunun gelmesiyle birlikte düzenlemede son aşamaya gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor." demişti. Gelinen son aşamada 5.000 prim günü dolduranların emekliliğe ayrılması bekleniyor. Ay sonunda düzenlemenin son aşamaya gelerek Ocak ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 20:08
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EYT’de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için yasal düzenleme yakından açıklanacak. Aralık ayının sonuna geldiğimiz dönemde düzenleme için son detaylar belli olmaya başladı. Eksik primi olanlar yasadan yararlanmak için primlerini tamamlamak için borçlanma yollarını sorguluyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Ayın sonuna kadar inşallah Meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz" demişti. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...

Emeklilik yolunun nasıl açılacağı detaylar açıklanınca belli olacak ancak takvime ilişkin ipuçları geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor. Çalışmamız ilerledi. Ayın sonuna kadar inşallah Meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz" demişti.

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EYT’de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...

Meclis'in takvimi de belli oldu. Peki EYT takviminin nasıl işlemesi bekleniyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

* Düzenleme ne zaman açıklanacak?

EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Tüm EYT'lilerin gözü bu tarihte yapılacak Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak.

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EYT’de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...

* Meclis süreci nasıl işleyecek? Gecikme yaşanır mı?

Düzenlemenin açıklanmasının ardından sıra Meclis sürecine gelecek. TBMM'de; 'gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık günleri toplanmaması' yönünde bir önerge kabul edildi.

Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi gününden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.

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EYT’de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...

EYT düzenlemesinin Meclis gündemine 3 Ocak'tan sonra gelmesi bekleniyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Ocak'ta Meclis gündemine gelmesi süreçte gecikme olacağı anlamına gelmiyor.

Eğer Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, beklenen emeklilik tarihi değişmeyecek. Hatta beklentiler 15 Ocak'a kadar yasalaşacağı yönünde bulunuyor.