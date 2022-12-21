EYT'de birincil kadro netleşti! Yaş ve prim piramidi ayyuka çıktı! 1996-1997-1998-1999 sigorta girişliler! 5.000 prim ve yaş sınırı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aralık ayının sonunun gelmesiyle birlikte düzenlemede son aşamaya gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor." demişti. Gelinen son aşamada 5.000 prim günü dolduranların emekliliğe ayrılması bekleniyor. Ay sonunda düzenlemenin son aşamaya gelerek Ocak ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!