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Haberler Galeri 2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri İlk olarak Şırnak ve Ardahan'da yapıldı. Kura çekimleri il il devam ederken, 5. etap için kura takvimi belli oldu. Şimdi ise sıra Kırıkkale'ye geldi. TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 15:36
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2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı il il devam ediyor. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile 20- 25 Aralık kura takvimi açıklandı. Açıklanan yeni takvimin ardından Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar kuralarla ilgili tarih araştırmalarına başladı. Peki, TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KIRIKKALE KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde il merkezinde 200, Keskin 79, Bahşılı 53, Delice 126 ve Karakeçili'de de 123 adet olmak üzere toplam 581 konutun kura çekimi, 22 Aralık 2022'de gerçekleştirilecek.

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2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

22 Aralık (yarın) noter huzurunda yapılacak canlı çekiliş saat 10.00'da Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda başlayacak.

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2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

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2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KURA TAKVİMİ

22 Aralık 2022: Kırıkkale

23 Aralık 2022: Kırşehir ve Trabzon