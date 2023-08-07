07 Ağustos 2023, Pazartesi
Emekliye %58 kök zam tablosu biçimlendi! SSK, Tarım, Bağkur, SGK'lıya en düşük 8.211,75 TL çıplak maaş! TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme...
Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları ödendi. Emeklilerin maaş zamları, net maaşlarına göre hesaplanıyor. Kök maaş belirlenirken, emeklinin çalıştığı süre, kazançları ve prim ödemeleri gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Emeklilerin maaş zamları hesaplanırken net maaşlarına bakılıyor. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini yayınlamasıyla yeni maaşlar hesaplandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:54
- 1
- 35
- 2
- 35
- 3
- 35
- 4
- 35
- 5
- 35