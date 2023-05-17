Bankaların mevduat faizlerinde zirve etkisi! 50 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Banka banka hesaplama çıktı!

Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Elinde nakit bulundurarak yatırım yapmak isteyenler için güvenilir yollardan biri de vadeli mevduat hesapları. Bu sebeple sıklıkla aratılanlar arasında mevduat faiz oranları yer almaktadır. Peki 50 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?