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Haberler Galeri Bankaların mevduat faizlerinde zirve etkisi! 50 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Banka banka hesaplama çıktı!

Bankaların mevduat faizlerinde zirve etkisi! 50 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Banka banka hesaplama çıktı!

Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Elinde nakit bulundurarak yatırım yapmak isteyenler için güvenilir yollardan biri de vadeli mevduat hesapları. Bu sebeple sıklıkla aratılanlar arasında mevduat faiz oranları yer almaktadır. Peki 50 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 21:34
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Bankaların mevduat faizlerinde zirve etkisi! 50 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Banka banka hesaplama çıktı!

Elinde nakit parası bulunan ve bunu yatırım aracına çevirmek isteyenler arama motorlarında "50 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Mevduat hesaplarında faiz getirisi, yatırılan para miktarı, faiz oranı ve vade süresine bağlı olarak belirlenir. İşte 2023 yılında 50 bin TL'nin aylık faiz getirisi hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaların mevduat faizlerinde zirve etkisi! 50 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Banka banka hesaplama çıktı!

Anadolubank

Mevduat Faizi Oranı: %30
Paranın Mevduatta Kalacağı Süre: 32 Gün
Yatırılacak Para Miktarı: 50 Bin TL
Paranın Aylık getirisi: 1.249,32 TL

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Bankaların mevduat faizlerinde zirve etkisi! 50 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Banka banka hesaplama çıktı!

Odeabank

Mevduat Faizi Oranı: %30
Paranın Mevduatta Kalacağı Süre: 32 Gün
Yatırılacak Para Miktarı: 50 Bin TL
Paranın Aylık getirisi: 1.249,32 TL

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Bankaların mevduat faizlerinde zirve etkisi! 50 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Banka banka hesaplama çıktı!

Alternatif Bank

Mevduat Faizi Oranı: %30
Paranın Mevduatta Kalacağı Süre: 32 Gün
Yatırılacak Para Miktarı: 50 Bin TL
Paranın Aylık getirisi: 1.249,32 TL

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Bankaların mevduat faizlerinde zirve etkisi! 50 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? 2023 Banka banka hesaplama çıktı!

On Hesap

Mevduat Faizi Oranı: %33
Paranın Mevduatta Kalacağı Süre: 32 Gün
Yatırılacak Para Miktarı: 50 Bin TL
Paranın Aylık getirisi:1.374,25 TL