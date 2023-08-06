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Haberler Galeri EYT'de aylık bekleyenler dikkat! 'Aylığım yatmadı' diyenlere yol haritası | 1 lira dahi prim borcu varsa...

EYT'de aylık bekleyenler dikkat! 'Aylığım yatmadı' diyenlere yol haritası | 1 lira dahi prim borcu varsa...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 2 milyonu geçti, 650 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. 'Aylığım yatmadı' diyenler dikkat! Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.08.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 06:25
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EYT’de aylık bekleyenler dikkat! ’Aylığım yatmadı’ diyenlere yol haritası | 1 lira dahi prim borcu varsa...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de aylık bekleyenler dikkat! ’Aylığım yatmadı’ diyenlere yol haritası | 1 lira dahi prim borcu varsa...

EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

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EYT’de aylık bekleyenler dikkat! ’Aylığım yatmadı’ diyenlere yol haritası | 1 lira dahi prim borcu varsa...

YILSONUNA KADAR 2.5 MİLYONU BULACAK

EYT kapsamında yapılan başvuruların yılsonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.

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EYT’de aylık bekleyenler dikkat! ’Aylığım yatmadı’ diyenlere yol haritası | 1 lira dahi prim borcu varsa...

Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

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EYT’de aylık bekleyenler dikkat! ’Aylığım yatmadı’ diyenlere yol haritası | 1 lira dahi prim borcu varsa...

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını alabiliyor.