EYT'de aylık bekleyenler dikkat! 'Aylığım yatmadı' diyenlere yol haritası | 1 lira dahi prim borcu varsa...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 2 milyonu geçti, 650 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. 'Aylığım yatmadı' diyenler dikkat! Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

Sabah Giriş Tarihi: 06.08.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 06:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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