08 Ağustos 2023, Salı
2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi!
Yeni evleneceklere müjde! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Evlilik sürecinde devlet destekli krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 150 bin TL faizsiz evlilik başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte, evlilik kredisi son durum 2023!
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:46
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