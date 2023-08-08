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Haberler Galeri 2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi!

2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi!

Yeni evleneceklere müjde! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Evlilik sürecinde devlet destekli krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 150 bin TL faizsiz evlilik başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte, evlilik kredisi son durum 2023!

Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:46
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2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi!

"150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftler için büyük bir fırsat olan bu kredi, gençlerin ev kurma süreçlerine katkı sağlayacak. Devlet tarafından yeni evleneceklere sağlanacak olan evlilik kredisi desteği, çok sayıda kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi!

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Genç çiftler için 150 bin TL tutarında evlilik kredisi başvurusu ve ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Evlilik planları yapan bu gençler, kısa süre içinde kredi başvuruları ile ilgili detayların netleşmesini bekliyor. Ancak net bir bilgi şu an için mevcut değil.

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2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi!

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023

Yeni kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası, yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla faaliyetlerine başlayacak. Çiftler için özel olarak sunulan bu teşvik kapsamında, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz evlilik kredisi verilecek.

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2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi!

Banka, aile kurumunu koruyan ve güçlendiren hizmetlerin yanı sıra çocukların eğitimine de destek sağlayarak ailelere katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu yeni uygulama ile genç çiftler, evliliklerine maddi anlamda destek olacak ve geleceğe güvenle adım atabilecek.

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2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi!

FAİZSİZ DEVLET DESTEKLİ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Evlilik kredisi için ayrıntılı başvuru şartları ve başvuru detayları henüz paylaşılmadı. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha önce bir duyuru yaparak vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.