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Haberler Galeri Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasına saatler kaldı. Birçok kalemde maaşları etkileyecek rakamlar için gözler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 19:11
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Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomistlerin enflasyon tahmini ile Kasım 2022 enflasyon beklentisi de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere gelirleri etkileyecek Kasım ayı enflasyon oranı TÜFE için duyuruda bulunacak. İşte, TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonu oranı için 5 Aralık 2022'de saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulunacak.

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Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Kasım ayı verilerine ilişkin enflasyon beklentisi anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,10 oldu. Enflasyon anketine katılan ekonomistlerin Kasım 2022 için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

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Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

2022 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70,18

Enflasyon oranı (TÜFE) Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

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Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 10,84

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.