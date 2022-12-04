04 Aralık 2022, Pazar
Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasına saatler kaldı. Birçok kalemde maaşları etkileyecek rakamlar için gözler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...
Giriş Tarihi: 04.12.2022 19:11
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