Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 10,84

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.