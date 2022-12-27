Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve zam durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...