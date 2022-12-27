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Haberler Galeri Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Peki, Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 20:20
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Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve zam durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seyircilerden gelen, "Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8'inde değil de yılbaşından önce yatar mı?" sorusuna Bakan Yanık, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını vermişti.

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Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonra yaptığı açıklamada " Diğer yandan Ocak ayının ilk haftası toplamda 13 ilyar lira olarak yapılacak aile destek paketi ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz." dedi.

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Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

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Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.