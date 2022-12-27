HaberlerGaleriAile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...
Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...
Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Peki, Aile destek yardımı ne zaman yatacak 2022? Sosyal yardım Ocak ayı ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...