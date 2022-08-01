01 Ağustos 2022, Pazartesi
Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
TOKİ tarafından dar gelirli ailelere ev sahibi olma fırsatı sunacak proje için detaylar belli olmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında proje detayları ve kontenjan hakkında açıklamalarda bulundu. Şehit, şehit yakını ve emeklilerin yanı sıra yeni evlenecek vatandaşlar da kota sahibi olacak. Açıklamalar sonrasında proje detaylarını merak edenler şartları araştırmaya başladı. Peki, 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 01.08.2022 20:37 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 20:37
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