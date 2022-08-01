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Haberler Galeri Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

TOKİ tarafından dar gelirli ailelere ev sahibi olma fırsatı sunacak proje için detaylar belli olmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında proje detayları ve kontenjan hakkında açıklamalarda bulundu. Şehit, şehit yakını ve emeklilerin yanı sıra yeni evlenecek vatandaşlar da kota sahibi olacak. Açıklamalar sonrasında proje detaylarını merak edenler şartları araştırmaya başladı. Peki, 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 20:37 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 20:37
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Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. 81 ilde gerçekleşecek 150 bin sosyal konut için merak edilen detaylar belirlendi. Başkan Erdoğan, "Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" dedi. Diğer yandan şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Peki, ucuz konut başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ise...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Hazırlıklar bitmek üzere önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.

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Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.

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Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

HAZİNE ARAZİLERİ VATANDAŞA AÇILIYOR

Hükümet Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.

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Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Konut tipleri için bakanlık proje belirleyecek. Vatandaş imar planına uygun olarak projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak, evini yapacak.

Örneğin, bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak.