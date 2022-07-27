Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon lirayı bulacak.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanlara ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığı vurgulandı.