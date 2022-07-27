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Haberler Galeri Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?

Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?

Emeklilerin 2022 Temmuz ayı zam farkları ne zaman yatacak? SSK emeklilerinin zamlı maaşları ayın 17'si itibarıyla, Bağ-Kur emeklilerinin ise ayın 25'i itibarıyla hesaplara yatırıldı. Şimdi ise gözler memur emeklilerinin maaş farklarına çevrildi. 6 milyar 447 milyon lirayı bulacak zam farkı ödemesi için tarih belli oldu. Peki, 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak? Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 14:52
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Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?

Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tamamlanırken, memur emeklilerine maaş farkı ödemesi yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulu, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları ödeme tarihi açıklandı. Peki, 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak? Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?

EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklisi ile Emekli Sandığı kapsamıda emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz Perşembe günü hesaplara yatırılacak.

Toplam 2 milyon 385 bin 799 hak sahibine yapılacak ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

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Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?

MAAŞINI ÜÇ AYLIK ALANLARA...

Maaşını üç aylık alanlar için de farklı bir ödeme planı yapıldı. Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark ödemesi yapılacak.

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Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?

MAAŞI ÜÇ AYLIK ALAN EMEKLİLERE FARK ÖDEMESİ

Mayıs-Haziran-Temmuz 1 aylık

Haziran-Temmuz-Ağustos 2 aylık

Temmuz-Ağustos-Eylül 3 aylık

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Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon lirayı bulacak.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanlara ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığı vurgulandı.