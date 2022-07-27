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Emekli Sandığı zam farkı yatıyor... 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak?
Emeklilerin 2022 Temmuz ayı zam farkları ne zaman yatacak? SSK emeklilerinin zamlı maaşları ayın 17'si itibarıyla, Bağ-Kur emeklilerinin ise ayın 25'i itibarıyla hesaplara yatırıldı. Şimdi ise gözler memur emeklilerinin maaş farklarına çevrildi. 6 milyar 447 milyon lirayı bulacak zam farkı ödemesi için tarih belli oldu. Peki, 2022 Temmuz enflasyon zammı memur emeklisi maaş farkı ne zaman, hangi gün yatacak? Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...