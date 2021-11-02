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EYT’de 5 model masaya geldi! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi! 3600 günü olanlara emekli maaşı bağlanacak!

Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 50 yaşında emekli olmak isteyenler için harekete geçildi. Masada yer alan 5 düzenleme modeline göre kısmi emeklilik, süre tamamlama, Almanya ve Finlandiya sistemi öne çıktı. EYT düzenlemesi 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsayacak. Çalışma Bakanlığı'nın hazırlayacağı öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. İşte; EYT son durum!

Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 11:07
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EYT’de 5 model masaya geldi! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi! 3600 günü olanlara emekli maaşı bağlanacak!

EYT'de 5 model masaya geldi. EYT son durum! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi. Yaştan dolayı emekli olamayan yüzbinlerce kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak nitelendiriliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Başkan Erdoğan'ın başlattığı çalışmalarda 5 farklı modelin masada olduğu öğrenildi. Yapılacak 5 düzenlemeyle birlikte erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de 5 model masaya geldi! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi! 3600 günü olanlara emekli maaşı bağlanacak!

ÇALIŞMA BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çalışma Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor.

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EYT’de 5 model masaya geldi! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi! 3600 günü olanlara emekli maaşı bağlanacak!

Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

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EYT’de 5 model masaya geldi! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi! 3600 günü olanlara emekli maaşı bağlanacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı.

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EYT’de 5 model masaya geldi! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi! 3600 günü olanlara emekli maaşı bağlanacak!

KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor.