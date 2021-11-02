EYT’de 5 model masaya geldi! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi! 3600 günü olanlara emekli maaşı bağlanacak!

Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 50 yaşında emekli olmak isteyenler için harekete geçildi. Masada yer alan 5 düzenleme modeline göre kısmi emeklilik, süre tamamlama, Almanya ve Finlandiya sistemi öne çıktı. EYT düzenlemesi 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsayacak. Çalışma Bakanlığı'nın hazırlayacağı öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. İşte; EYT son durum!